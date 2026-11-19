İğdır'da sabah saatlerinde sis hayatı etkiledi

Iğdır'da sabah saatlerinde başlayan yağışın ardından kent genelinde yoğun sis oluştu. Sis, şehir merkezi ile çevre yollarını sararken, bazı kara yolu güzergâhlarında ulaşımda güçlükler yaşandı. Özellikle görüşün azaldığı noktalarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü gözlendi; bu durum trafik akışını yavaşlattı ve dikkat gerektirdi. Vatandaşlar ve sürücüler, ani görüş kaybı ve yol kenarındaki işaretlerin belirsizleşmesi nedeniyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldı.

ulaşımda aksamalar ve sürücü uyarısı:

Kara yollarında ilerleyen araç sürücüleri düşük hızla seyretmek ve takip mesafesini artırmak zorunda kaldı. Yetkililer, sis ve yağış koşullarında takip mesafesinin korunması, hızın düşürülmesi ve dikkatli seyredilmesi yönünde uyarıda bulundu. Belediye ve karayolları ekipleri görüşün düşük olduğu kesimlerde işaretleme ve gerekli önlemleri aldı.

meteoroloji tahmini ve önümüzdeki günler:

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Iğdır'da önümüzdeki 4 gün boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün için çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak tahmin ediliyor; vatandaşların ve sürücülerin hava durumunu takip etmeleri öneriliyor.

Iğdır’da yoğun sis sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü