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Adıyaman'da sahte gıdaya karşı polisle ortak seferberlik

Adıyaman'da 1-30 Eylül 2026'da 'Gıda Güvenliği-1' denetimleriyle sahte, taklit ve tağşişli gıdalar polisle koordineli şekilde kontrol edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da sahte gıdaya karşı polisle ortak seferberlik

Adıyaman'da kapsamlı gıda denetimleri tamamlandı

Adıyaman'da, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen denetimlerle gıda güvenliğinin korunması ve tüketici haklarının savunulması hedeflendi. Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği-1" programı kapsamında yapıldı.

Denetim kapsamı:

Kent genelindeki işletmeler ve piyasaya sunulan ürünler incelendi. Denetimler sırasında özellikle sahte, taklit ve tağşişli ürünler ile fikri mülkiyet suçlarına ilişkin risk taşıyan ürünler önceliklendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri ile emniyet personeli koordineli olarak sahada kontroller gerçekleştirdi.

Hedef ve öncelikler:

Çalışmanın temel amacı halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamaktı. Denetim ekipleri; etiketleme, üretim izni, saklama koşulları ve ürün özgünlüğü gibi unsurlar açısından işletmeleri denetledi. Riskli görülen işletmelerde daha derin incelemeler yapıldı ve mevzuata aykırı uygulamaların tespiti için gerekli işlemler başlatıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, denetimlerle ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadelenin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade ederek, üretimden tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında denetimlerin devam edeceğiz".

Yetkililer, denetimlerin periyodik ve risk bazlı olarak süreceğini, tespit edilen ihlallerin mevzuat çerçevesinde takip edileceğini belirtti. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi için denetim sonuçlarının ilgili kanallar aracılığıyla paylaşılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN&#039;DA, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA 1-30 EYLÜL...

ADIYAMAN'DA, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA 1-30 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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