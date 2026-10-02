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İstanbul'daki tehdit ve iş yeri kurşunlama soruşturmasında 11 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheli, ele geçirilen silah ve fişeklerle birlikte adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'daki tehdit ve iş yeri kurşunlama soruşturmasında 11 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonun kısa özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, kent genelinde meydana gelen tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, 12 ayrı olay arasında bağlantı tespit etti. Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucu olaylara karıştıkları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Adreslere eş zamanlı operasyon:

Belirlenen adreslere yönelik 29 Eylül tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aramalarda ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmanın bir sonraki aşamasına geçildi.

İSTANBUL’DA 12 AYRI TEHDİT VE İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA...

İSTANBUL’DA 12 AYRI TEHDİT VE İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİ, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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