Düzce'de arşiv okuryazarlığını güçlendirme hedefiyle Osmanlı Türkçesi eğitimi

Düzce'de bilgilendirme toplantısı:

Düzce'de, İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan Osmanlı Türkçesi Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleri ve kurum çalışanları katıldı.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Programda, eğitimin kapsamı ve projenin amaçları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi. Projenin temel hedefi, milli kültürün önemli kaynakları arasında yer alan el yazması ve basma eserlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak olarak öne çıktı. Ayrıca, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili arşivlerin doğru şekilde değerlendirilebilmesi için yetkin personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

Vali'nin değerlendirmesi:

Vali Mehmet Makas, projenin milli kültür ve arşiv çalışmalarına katkı sağlayacağını vurgulayarak, Osmanlı Türkçesi Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülecek çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Toplantı, uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme ve katılımcı sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

DÜZCE’DE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE HAYRAT VAKFI ARASINDA İMZALANAN “OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.