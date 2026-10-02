Dolar 49,1411 +0,13%
Euro 55,2328 +0,03%
Bist 12.340,04 +0,74%
Altın Gram 6.647,84 +0,13%
EUR/USD 1,1236 -0,08%
Brent Petrol 99,71 -2,54%
--°

Ülkü Ocakları'ndan gençlere sanatla uyarı: 'Asil kanını kirletme' klibi dijitalde yayınlandı

Ülkü Ocakları'nın bağımlılıkla mücadele çalışması kapsamında hazırlanan 'Asil Kanını Kirletme' klibi, Ahmet Öngel'in yorumu ve sosyal medyada ilgi gördü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ülkü Ocakları'ndan gençlere sanatla uyarı: 'Asil kanını kirletme' klibi dijitalde yayınlandı

kampanya ve amaç:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, gençleri her türlü bağımlılığın etkilerinden korumayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Türk gençliğine ithafen hazırlanan 'Asil Kanını Kirletme' adlı eserinin resmi video klibi dijital platformlarda ve sosyal medyada izleyicilerle buluştu.

Proje, yalnızca uyarı niteliğinde bir çalışma olmanın ötesinde, görsel ve işitsel araçları birleştirerek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Kampanyanın tanıtımında yer alan ifadede, "Gençlerimizi her türlü bağımlılığın karanlığından uzak tutmak, sağlıklı ve güçlü yarınlara hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." vurgusu öne çıktı.

müzikal kadro ve üretim detayları:

Eserin söz ve bestesinde Ahmet Öngel ile Kenan Çarboğa imzası bulunuyor; aranjesini ise Habip Çemç üstlendi. Şarkının seslendirmesini Ahmet Öngel yaptı. Bu kombinasyon, eserin hem duygusal hem de mesaj odaklı yapısını güçlendiriyor.

Video klip, bağımlılığın bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekerken, görsel anlatımı ve müzikal altyapısıyla izleyicide kalıcı bir etki oluşturmayı hedefliyor. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medya mecralarında yoğun paylaşıma konu olan çalışma, kurumun eğitim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle uyumlu bir adım olarak tanımlanıyor.

Ülkü Ocakları, bu tür sanat temelli farkındalık projeleriyle gençlerin gelişimini destekleme ve bağımlılıkla mücadelede toplum bilincini artırma kararlılığını sürdürdüğünü belirtiyor.

SÖZ VE BESTESİ ERZURUMLU SANATÇI AHMET ÖNGEL VE KENAN ÇARBOĞA&#039;YA, ARANJESİ İSE HABİP ÇEMÇ&#039;E AİT...

SÖZ VE BESTESİ ERZURUMLU SANATÇI AHMET ÖNGEL VE KENAN ÇARBOĞA'YA, ARANJESİ İSE HABİP ÇEMÇ'E AİT OLAN ESERİN SESLENDİRMESİNİ SANATÇI AHMET ÖNGEL ÜSTLENDİ. BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN PROJE, YAYIMLANDIĞI ANDAN İTİBAREN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlik hizmetleri istişare ve değerlendirme toplantısı Eskişehir'de gerçekleşti...
images

Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu
images

Düzce'de arşiv okuryazarlığını güçlendirme hedefiyle Osmanlı Türkçesi eğitimi
images

İlham veren hikâyeler: kadın girişimciler Denizli'de buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsal ulaşım güçlendi: Erzincan'da 142 kilometre yeni yol hizmete girdi

Vali Aydoğdu'dan Erzincanspor'a moral ziyareti

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı