Ülkü Ocakları'ndan gençlere sanatla uyarı: 'Asil kanını kirletme' klibi dijitalde yayınlandı

kampanya ve amaç:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, gençleri her türlü bağımlılığın etkilerinden korumayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Türk gençliğine ithafen hazırlanan 'Asil Kanını Kirletme' adlı eserinin resmi video klibi dijital platformlarda ve sosyal medyada izleyicilerle buluştu.

Proje, yalnızca uyarı niteliğinde bir çalışma olmanın ötesinde, görsel ve işitsel araçları birleştirerek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Kampanyanın tanıtımında yer alan ifadede, "Gençlerimizi her türlü bağımlılığın karanlığından uzak tutmak, sağlıklı ve güçlü yarınlara hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." vurgusu öne çıktı.

müzikal kadro ve üretim detayları:

Eserin söz ve bestesinde Ahmet Öngel ile Kenan Çarboğa imzası bulunuyor; aranjesini ise Habip Çemç üstlendi. Şarkının seslendirmesini Ahmet Öngel yaptı. Bu kombinasyon, eserin hem duygusal hem de mesaj odaklı yapısını güçlendiriyor.

Video klip, bağımlılığın bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekerken, görsel anlatımı ve müzikal altyapısıyla izleyicide kalıcı bir etki oluşturmayı hedefliyor. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medya mecralarında yoğun paylaşıma konu olan çalışma, kurumun eğitim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle uyumlu bir adım olarak tanımlanıyor.

Ülkü Ocakları, bu tür sanat temelli farkındalık projeleriyle gençlerin gelişimini destekleme ve bağımlılıkla mücadelede toplum bilincini artırma kararlılığını sürdürdüğünü belirtiyor.

SÖZ VE BESTESİ ERZURUMLU SANATÇI AHMET ÖNGEL VE KENAN ÇARBOĞA'YA, ARANJESİ İSE HABİP ÇEMÇ'E AİT OLAN ESERİN SESLENDİRMESİNİ SANATÇI AHMET ÖNGEL ÜSTLENDİ. BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN PROJE, YAYIMLANDIĞI ANDAN İTİBAREN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.