Tramvayla çarpışan minibüs savruldu: Güngören'de dört kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde saat 11.00 civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 M 4556 plakalı ticari minibüs ters yönden dönüş yaptığı sırada tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savruldu ve olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü.

çarpışma anı ve görüntüler:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tramvayın minibüse çarptığı, minibüsün çarpma sonrası savrulduğu ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görülüyor. Kaydedilen görüntüler, çarpışmanın yasak dönüş yapılan ve tramvay hattının bulunduğu bir noktada gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

bölge sakinlerinin uyarısı:

Olay yerindeki vatandaşlar ve esnaf, aynı noktada benzer kazaların sıkça yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Tanık Ömer Aydın, «Burada sürekli aynı kazalar oluyor. Buradaki problemi çözsünler. Yol tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar buradan dönüyor. Haftada 2-3 defa kaza oluyor» şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili polis ekipleri ve ulaşım yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.

İSTANBUL GÜNGÖREN’DE TERS YÖNDEN DÖNÜŞ YAPAN TİCARİ MİNİBÜSE TRAMVAY ÇARPTI. DÖRT KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.