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Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 1 Ekim'de Muharrem Sancaklı ve Neriman Çilingir huzurevlerinde kalan büyüklerle buluştu, iyi dileklerini iletti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu

Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Muharrem Sancaklı ve Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya geldi. Makas çiftinin ziyareti, huzurevi sakinleriyle sohbet ve paylaşım odaklı geçti.

ziyaretin atmosferi:

Vali Makas, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi ve onlarla sohbet ederek sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında büyüklerin istek ve duygularına ilgi gösterildi.

valinin vurguladıkları:

Huzurevlerimizde misafirimiz olan tüm büyüklerimiz bizlere emanettir. Bu inançla yol ve mesai arkadaşlarımızla birlikte çınarlarımıza hizmet ediyoruz. Dualarını alabilirsek ne mutlu

Program, samimi sohbetlerin ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Ziyaret, 1 Ekim Yaşlılar Günü'ne denk gelen anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE MUHARREM SANCAKLI...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE MUHARREM SANCAKLI VE NERİMAN ÇİLİNGİR HUZUREVİ’NDE KALAN BÜYÜKLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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