Bingöl’de narkotik operasyonu sonuç verdi: 76,12 gram skunk ve bir tutuklama

Bingöl'de skunk operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi.
operasyon detayları:
Çalışma kapsamında 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
adli süreç:
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
BİNGÖL'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 76,12 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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