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Bingöl’de narkotik operasyonu sonuç verdi: 76,12 gram skunk ve bir tutuklama

Bingöl'de narkotik ekipleri 76,12 gram skunk ele geçirdi; yakalanan şüpheli işlemler sonrası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl’de narkotik operasyonu sonuç verdi: 76,12 gram skunk ve bir tutuklama

Bingöl'de skunk operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi.

operasyon detayları:

Çalışma kapsamında 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

adli süreç:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

BİNGÖL&#039;DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 76,12 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ...

BİNGÖL'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 76,12 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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