Adıyaman'da salıncak kazası: 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parkta salıncakta sallanan M.M.Ş. (15) dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

olay yeri ve gelişme:

Kaza, Niyazi Mısri Camisi yakınlarındaki Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda gerçekleşti. Yetkililer, çocuğun salıncaktan düşmesinin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'DA PARKTA SALINCAKTA SALLANDIĞI SIRADA DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.