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Adıyaman'da salıncak kazası: 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde parkta salıncaktan düşen 15 yaşındaki M.M.Ş., olay yerindeki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da salıncak kazası: 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da salıncak kazası: 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parkta salıncakta sallanan M.M.Ş. (15) dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

olay yeri ve gelişme:

Kaza, Niyazi Mısri Camisi yakınlarındaki Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda gerçekleşti. Yetkililer, çocuğun salıncaktan düşmesinin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN&#039;DA PARKTA SALINCAKTA SALLANDIĞI SIRADA DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

ADIYAMAN'DA PARKTA SALINCAKTA SALLANDIĞI SIRADA DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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