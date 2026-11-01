Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinde seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolu geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki yaya da ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve acil kurtarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve nakil:

Kaza yerinde yapılan ilk müdahaleyi takiben yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında UMKE ve sağlık ekipleri yer aldı.

yaralılardan biri yaşamını yitirdi:

Ağır yaralı olarak tedavi altında bulunan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişinin tedavisi için hastanede müdahale yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililerden henüz geniş kapsamlı bir açıklama yapılmadı; kazanın oluş şekli ve sorumluluk konuları hakkında inceleme devam ediyor.

BİNGÖL’DE ILICALAR MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 2 KİŞİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANMIŞTI. YARALILARDAN SUDENAZ BOLLUK HAYATINI KAYBETTİ.