Adıyaman’da plakasız otomobil kontrolden çıktı, iki yaya son anda kurtuldu

Kaza ve olay yeri:

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsü öğrenilemeyen plakasız bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolda yürüyen iki kişiye doğru ilerledi.

Yolları üzerinde aracın üzerlerine geldiğini fark eden iki yaya, son anda kenara çekilerek çarpılmaktan kurtuldu. Otomobil, daha sonra park halinde bulunan 07 AOB 818 plakalı araca çarparak durdu.

Olay sonrası müdahale ve işlemler:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobilin olay yerinde bulunmaması üzerine ekipler çevrede çalışma başlattı; yapılan aramalar sonucunda araç, kaza yerinden 3 sokak ileride bulundu.

Sürücüye idari para cezası uygulandı ve plakasız otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak adıyaman emniyeti tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PLAKASIZ OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI. OTOMOBİLİN ÇARPMAK ÜZERE OLDUĞU İKİ KİŞİ İSE SON ANDA KURTULDU.