Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de torbacılara yönelik operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde sokak satıcılarına, halk arasında "torbacı" olarak anılan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda üç şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyonun detayları:

Çalışmalar kapsamında M.Ç., M.B. ve H.T. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen maddi deliller ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. M.Ç.’nin üzerinde ve ikametine yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 730 TL bulundu.

M.B.’nin adresinde ise 102 sentetik ecza maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.100 TL ele geçirildi. H.T.’nin üst ve ikametinde yapılan aramalarda ise üç paket halinde toplam 14 gram metamfetamin ve 700 TL bulundu.

Adli süreç ve değerlendirme:

Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Ç., M.B. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, sokak düzeyindeki satışa yönelik çalışmalara devam edileceğini bildirdi ve ele geçirilen eşyaların uyuşturucu ticaretine ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğü belirtildi.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.