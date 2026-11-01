Validen Hindistan başarısı: ERVA sporcularına tebrik

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hindistan'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil eden ERVA Spor Okulları sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.

şampiyonadaki başarılar:

Şampiyonada Huri Uçar rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Aynı turnuvada mücadele eden Neslihan Kibar ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

valinin değerlendirmesi:

Vali Gökmen Çiçek, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, elde edilen derecelerin Kayseri ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Başarıların devamını dileyen Çiçek, sporcuların çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirtti.

ERVA Spor Okulları'ndan dönen madalyalı sporcuların performansı, kentteki spor altyapısının ve antrenör kadrosunun çalışmalarını da ön plana çıkardı. Vali Çiçek, genç sporcuların uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmesi için destek sözü verdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, HİNDİSTAN’DA DÜZENLENEN BİLEK GÜREŞİ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ VE KAYSERİ’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ERVA SPOR OKULLARI SPORCULARI HURİ UÇAR VE NESLİHAN KİBAR’I ELDE ETTİKLERİ DERECELERDEN DOLAYI TEBRİK ETTİ.