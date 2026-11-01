sınır kapısında yürütülen operasyonda 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Sınırda ele geçirilen uyuşturucu

Doğubayazıt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürbulak sınır kapısında gerçekleşen aramada önemli miktarda metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şahsın valizlerinde yaptıkları kontrolde, uyuşturucunun valizlerin plastik aksamına gizlenmiş şekilde bulunduğu kaydedildi.

operasyon ve ele geçirilen miktar:

Açıklamada ele geçirilen maddenin 4 kilo 442 gram metamfetamin olduğu ve piyasa değerinin 16 milyon 657 bin 500 lira olarak tespit edildiği belirtildi. Operasyonun Gürbulak Gümrük Müdürlüğü yolcu salonunda yapıldığı, şüphelinin İran uyruklu olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonda görev alan Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeline teşekkür edildi.

trafik denetimleri ve yakalamalar:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak-22 Ekim 2026 tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 1 bin 151 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Kurallara aykırılığı tespit edilen 112 motosiklet trafikten men edildi ve 23 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimler sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 329 kişinin yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçluya karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON 657 BİN 500 LİRA OLAN 4 KİLO 442 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. İLÇEDE YILIN İLK 10 AYINDA YAPILAN TRAFİK DENETİMLERİNDE İSE 112 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 329 KİŞİ YAKALANDI.