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Adıyaman'da sokaklar güvende operasyonunda 18 gözaltı, 11 firari aramada

Adıyaman'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yasa dışı bahis, tefecilik ve aklama şüphesiyle 18 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da sokaklar güvende operasyonunda 18 gözaltı, 11 firari aramada

Adıyaman'da yürütülen operasyonun genel görünümü:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan 'Sokaklar Güvende' programı çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri, belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. İl genelinde sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 29 kişi hedef alınırken, bu kişilerden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun odağında yasa dışı bahis, sanal kumar, tefecilik, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları bulunuyor. Adli makamlarca yürütülen koordinasyon sonucu gerçekleştirilen baskınlarda, çok yönlü delil toplama amaçlandı.

Aramalar ve el koyulan materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda ekipler çeşitli dijital materyal ve evraka el koydu. Ele geçirilen bu materyallerin kriminal incelemeye tabi tutulacağı, elde edilecek verilerin şüphelilerin suç ilişkilerinin ve olası örgütsel bağlantıların çözülmesinde kullanılacağı belirtildi. Aramalar sırasında yakalanan deliller soruşturmanın yönünü belirlemede belirleyici olacak.

Soruşturma süreci ve firari şüpheliler:

Soruşturma kapsamında şu an için 11 şüphelinin firari olduğu, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ederken, savcılık talimatları doğrultusunda ifade alma, delil incelemesi ve gerektiğinde ek operasyonlar yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALAR

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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