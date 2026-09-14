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Beytüşşebap'ta Koyunoba yakınlarında orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Koyunoba yakınlarında orman yangını çıktı; belediye itfaiyeleri, jandarma ve güvenlik korucuları müdahale ediyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beytüşşebap'ta Koyunoba yakınlarında orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Beytüşşebap'ta Koyunoba yakınlarında orman yangını devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, yetkililer olay yerinde inceleme başlatılacağını bildiriyor.

Müdahale çalışmaları:

Yangına ilk müdahaleyi Beytüşşebap Belediyesi ve Uzungeçit Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılmaması için karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor. Müdahale çabaları yoğun duman ve arazi koşulları nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Güvenlik ve destek koordinasyonu:

Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye jandarma ve güvenlik korucuları desteği de istendi. Güvenlik güçleri, müdahale ekiplerinin çalışmalarına lojistik ve emniyet desteği sağlarken, bölge halkının güvenliğinin korunmasına yönelik önlemler alınıyor.

Ekipler alevleri kontrol altına almak ve yangının daha geniş alanlara sirayet etmesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının seyrine göre ilave ekip ve araç talep edilebileceğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve çıkış nedeninin tespiti için bölgede teknik inceleme yapılması planlanıyor; resmi açıklamalar geldikçe durumun kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNE BAĞLI KOYUNOBA KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNE BAĞLI KOYUNOBA KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE BAŞLAYAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN JANDARMA VE GÜVENLİK KORUCULARINDAN DA DESTEK İSTENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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