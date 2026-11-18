Adıyaman’da jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonuçlandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheliler O.V., B.T. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı.
operasyonun detayları:
Şüphelilerin yakalanmasının ardından jandarma komutanlığında gerekli işlemler tamamlandı. Adreslere yapılan müdahalenin, savcılık talimatları doğrultusunda planlandığı ve ekiplerce gerçekleştirildiği bildirildi.
adli süreç ve sonuç:
Gözaltındaki üç kişi, işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi.
ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BELİRLENEN 3 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ.
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