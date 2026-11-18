kaza ayrıntıları:

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri 60 AGR 539 plakalı otomobili M.A. (31) yönetirken, diğeri 60 AES 967 plakalı otomobili B.B. (46) kullanıyordu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sürücüler M.A. (31) ve B.B. (46) ile yolcu olarak bulunan M.B. (49), E.A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kısa süre sonra yapılan müdahalelere rağmen Zehra Erva Ablak (2) kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kazada toplam 1 ölü, 6 yaralı olduğu bildirildi.

inceleme sürüyor:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerindeki bulguları değerlendirerek çarpışmanın nedenini tespit etmeye çalışıyor; sürücülerin ve yol kullanıcılarının köprü gibi dar güzergahtaki trafik kurallarına uymasının önemi bir kez daha vurgulandı.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 6 KİŞİ YARALANDI.