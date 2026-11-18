Altınova'da kaldırım yenileme çalışmaları

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Altınova Mahallesi'ni ziyaret ederek yapımı süren kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri, esnaf ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Yerinde inceleme ve görüş alışverişi:

Ergin, çalışmaların Altınova'nın merkezinden başladığını vurguladı ve mahalle sakinlerinin görüş ile önerilerini dinledi. Toplantıda yürütülen uygulamalar değerlendirilirken vatandaşların beklentileri de alındı.

Hedef: güvenli ve konforlu kaldırımlar:

Belediye yetkilileri, yenileme tamamlandığında yayalar için daha güvenli ve konforlu kaldırımlar oluşturulacağını belirtti. Ergin, Altınova'da ihtiyaçlara yönelik hizmetleri sürdürerek mahalleye değer katacak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

ALTINOVA’DA KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ