Divan toplantısında öne çıkanlar:

COP31 kapsamında Mavi Bölge'deki Boğaziçi Salonu'nda gerçekleştirilen Divan Toplantısı, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında 4 saat sürdü. Toplantıya 100'den fazla ülkenin çevre ve iklim bakanları ile 190'dan fazla ülkeden müzakere grupları ve gözlemci temsilciler katıldı. Oturumu COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen açtı; UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiel ve BM İklim Eylemi Özel Danışmanı Selwin Hart de söz aldı.

Divan ruhu ve üç ilke:

Murat Kurum toplantıda COP31 sürecinin temel üç değeri olarak 'Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon'ı vurguladı ve Divan kavramının bu değerlere kaynaklık ettiğini anlattı. Kurum, Divan sözcüğünü yan yana oturup konuşulan, dinlenen ve ortak yol aranan bir meclis olarak tanımladı ve bu çerçevede katılımcılardan sadece pozisyon tekrarı değil, birbirlerinin önerilerine açık olunmasını istedi. Kurum, bu yaklaşımın nihai örtü kararın son hâline ulaşmasında belirleyici olacağını ifade etti.

Örtü karar ve beklentiler:

Toplantıda örtü karar taslağına ilişkin ülke desteklerinin ve beklentilerinin paylaşıldığı belirtildi. Kurum, Paris Antlaşması'nın 1,5 derece hedefinin korunmasının, iklim risklerine karşı dayanıklılık ve uygulamaların hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. Uygulamaya dönük açık bir yol haritası oluşturulması için finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanlarının gerçek ihtiyaçlarla eşleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve ülkelerin kalkınma önceliklerinin bu çerçevede göz önünde bulundurulmasını istedi.

Kurum, katılımcılardan üç somut değerlendirme talep etti: hangi adım atılabilir, bunun için neye ihtiyaç var ve hangi başka heyetin önerisine destek verilebilir. Bu yaklaşımın, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu adım ile başka bir ülkenin destek verebileceği alanların örtüşmesini görünür kılacağı belirtildi.

Başkanlığın yönelimi ve vurguları:

Toplantı boyunca COP31 Başkanlığı'nın şeffaflık ve ekip ruhu ilkeleri öne çıktı. Kurum, sürecin Avustralyalı ortaklarla birlikte tek bir ekip anlayışıyla yürütüldüğünü, ilk günden beri sürpriz yapılmayacağı ve şeffaf olunacağı taahhüdünde bulunduklarını yineledi. Kurum, yeni bir taahhüt veya karar beklemediklerini, ancak mevcut taahhütlerin uygulanmasına yönelik kararlı siyasi ifadeler görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Toplantının kapanışında Kurum, burada dile getirilen görüşlerin müzakere süreçlerine ve örtü karara yansıyacağını, Antalya'da şekillenecek karar metinlerinde somut hedefler, uygulanabilir adımlar ve takip mekanizmalarının yer alacağını ifade etti. Başarı ölçüsünün yalnızca uzlaşı sağlamak değil, uzlaşının sahada yaratacağı gerçek değişim olduğunu vurguladı.

Avustralyalı Müzakereler Başkanı Chris Bowen ise Divan formatının anlamını öne çıkararak toplantının COP sürecindeki dönemeçlerden biri olduğunu söyledi ve Divan ruhunun korunmasının başarılı bir kapanışa katkı sağlayacağını belirtti. Bowen, sürecin güven ve şeffaflık üzerine kurulduğunu ve örtü karar taslağının ikinci haftanın ilk gününde şeffaf biçimde paylaşıldığını hatırlattı.

Toplantıdan çıkan temel mesaj olarak, COP31'de diyalogla ilerleyerek örtü karara son rötuşların verileceği, ülkelerin uygulamaya dönük somut ihtiyaçlarını karşılayacak finansman ve teknoloji odaklı çözümlerle uzlaşı arayışının süreceği öne çıktı. Başkanlık, Antalya'dan yalnızca güçlü mesajların değil, geleceğe yön veren uygulanabilir kararların çıkmasını hedefliyor.

COP31 ZİRVESİ KAPSAMINDA, COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM: "GELECEK KUŞAKLARA BIRAKACAĞIMIZ MİRAS, ALDIĞIMIZ KARARLARIN HAYATTAKİ KARŞILIĞI OLACAK"