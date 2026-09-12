Adıyaman'da yakıt deposu yakınında çıkan yangın parke yüklü tırı hasarlandırdı

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında kilitli parke taşı yüklü bir tırın alev alması, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

yangının çıkışı ve sürücünün müdahalesi:

Edinilen bilgiye göre, tırın yakıt deposu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Araç sürücüsü Yusuf Çalış durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi ve ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Yangına müdahale eden ekipler zamanında olay yerine ulaşarak alevleri kontrol altına aldı.

müdahale, hasar ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle yangın söndürüldü. 72 AAV 291 plakalı tırda maddi hasar oluştu; olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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