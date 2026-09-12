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Adıyaman'da yakıt deposu yakınında çıkan yangın parke yüklü tırı hasarlandırdı

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınında yakıt deposu civarında çıkan yangın, parke taşı yüklü tırda hasara yol açtı; itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da yakıt deposu yakınında çıkan yangın parke yüklü tırı hasarlandırdı

Adıyaman'da yakıt deposu yakınında çıkan yangın parke yüklü tırı hasarlandırdı

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında kilitli parke taşı yüklü bir tırın alev alması, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

yangının çıkışı ve sürücünün müdahalesi:

Edinilen bilgiye göre, tırın yakıt deposu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Araç sürücüsü Yusuf Çalış durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi ve ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Yangına müdahale eden ekipler zamanında olay yerine ulaşarak alevleri kontrol altına aldı.

müdahale, hasar ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle yangın söndürüldü. 72 AAV 291 plakalı tırda maddi hasar oluştu; olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN’DA KİLİTLİ PARKE TAŞI YÜKLÜ TIRIN ALEV ALMASI KORKUTTU.

ADIYAMAN’DA KİLİTLİ PARKE TAŞI YÜKLÜ TIRIN ALEV ALMASI KORKUTTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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