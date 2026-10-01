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Adıyaman'da yaşlılar ebru atölyesinde eser verdi

Adıyaman'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 15 yaşlı Safvan bin Muattal külliyesini ziyaret edip, ebru atölyesinde kendi eserlerini hazırladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da yaşlılar ebru atölyesinde eser verdi

etkinlik ve ziyaret:

Adıyaman'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, 15 yaşlı vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar ilk olarak Sahabe Hz. Safvan bin Muattal’ın kabrinin bulunduğu külliye'yi ziyaret etti ve burada düzenlenen etkinliklere katıldı.

atölye çalışması:

Külliye içindeki programın devamında, Ebru Sanatı Öğreticisi Dilek Yelken Öztunç tarafından ebru sanatının yapım aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Yaşlı vatandaşlar önce öğreticinin uygulamasını izledi, ardından kendi tasarımlarını deneme fırsatı buldu ve farklı eserler ortaya çıkardı. Etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürü Mesut Polat da eşlik etti.

katılımcı görüşleri ve sonuçlar:

Etkinlikteki katılımcılardan Erdoğan Vural etkinliğe ilişkin olarak ziyaret ve atölye deneyimini anlattı: Safvan bin Muattal Hazretlerinin makamına yapılan ziyaretin ardından ebru sanatını öğrendiklerini ve uygulama yaptıklarını belirtti. Mustafa Önderci ise sosyal hizmetlerin düzenlediği etkinlikten memnun olduklarını, daha önce benzer bir etkinlik yapmadıklarını ve çıkan çalışmaların güzel olduğunu ifade etti.

Program, yaşlıların sosyal katılımını teşvik etmeyi ve el becerilerini canlı tutmayı amaçladı. Uygulamalı sanat atölyeleri, katılımcılara hem yeni bir estetik deneyim hem de sosyalleşme imkanı sağladı; ortaya çıkan eserler ise günün somut çıktısı olarak dikkat çekti.

ADIYAMAN&#039;DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ADIYAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ...

ADIYAMAN'DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ADIYAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK PROGRAM DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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