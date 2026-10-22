Adıyaman'da yatırımlar hız kazandı: ilk dokuz ayda 217 projeye 12,05 milyar lira

Adıyaman'da 2026 yılının dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen kamu yatırımları, projelerin son durumu ile kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yatırımcı kurumların sunumları ve değerlendirmelerle toplantı sona erdi.

Toplam bütçe ve harcama:

Vali Abdullah Küçük, üçüncü dönem itibarıyla Adıyaman'da toplam 25 kamu kurum ve kuruluşu tarafından 217 projenin uygulandığını bildirdi. Bu projelerin toplam tutarının 129,75 milyar lira olduğunu ve 2026 yılı için ayrılan 24,36 milyar lira ödeneğin yılın ilk dokuz ayında 12,05 milyar lira ile kullanıldığını söyledi. Buna göre yıllık nakdi gerçekleşme oranı %50 düzeyine ulaştı.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının programlarında yer alan 172 projenin toplam bedelinin 122,58 milyar lira olduğu, önceki yıllarda bu projeler için 11 milyar lira harcandığı aktarıldı. 2026 için öngörülen 18,7 milyar lira ödeneğin üçüncü dönem itibarıyla 11 milyar lirasının kullanıldığı ve nakdi gerçekleşmenin %58 olduğu belirtildi.

Proje durumu ve koordinasyon:

Mahalli idarelerin programlarında yer alan 45 projenin toplam bedelinin 7,18 milyar lira olduğu, bu projeler için 2026 yılında ayrılan 5,5 milyar lira ödeneğin üçüncü dönem itibarıyla 1,1 milyar lirasının harcandığı ve nakdi gerçekleşme oranının yaklaşık %20 seviyesinde kaldığı kaydedildi.

Projelerin yürütülmesine ilişkin veri olarak üçüncü dönem sonu itibarıyla 217 projenin 38'inin tamamlandığı, 135'inin devam ettiği, 33'ünün ihale ve sözleşme aşamasında bulunduğu, 6 projenin ise tasfiye edildiği açıklandı. Katılımcılar, devam eden işler için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Valilik toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile temsilcilerinin sunumları ve değerlendirmelerinin ardından tamamlandı. Tartışmalarda önceliklerin mali gerçekleşme oranlarının yükseltilmesi ve ihale süreçlerinin hızlandırılması olarak belirlendi.

ADIYAMAN’DA 2026 YILI DÖRDÜNCÜ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.