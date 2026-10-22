Kaymakam Helvacı yerinde inceleme yaptı: okullarda eğitim ve talepler masaya yatırıldı

Kaymakamın ziyaret programı:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görev yapan Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, ilçedeki okullarda bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yerinde incelendi ve okul yönetimi, öğretmenler ile görüşmeler yapıldı.

Eğitim süreçleri ve gözlemler:

Helvacı, okullardaki eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde derslikler, eğitim programları ve yürütülen projelere ilişkin gözlemler paylaşılırken, okul ilgililerinden süreçle ilgili ayrıntılar aktarıldı.

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerin görüş ve talepleri dinlendi; eğitim süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu ve okullardaki çalışmalar hakkında bilgi alındı. Yapılan temaslar, yerinde gözlem ve karşılıklı bilgi alışverişiyle tamamlandı.

KAYMAKAM HELVACI OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU