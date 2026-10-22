Yozgat tarımında destek artışı: birinci derece örgüt sayısı ikiye çıktı

Yozgat'ta tarımda örgütlenme ve yatırımlar

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk yaptığı açıklamada, kentte birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye yükseldiğini ve bunun üreticilere doğrudan katkı sağladığını bildirdi. Seradan çadır ağıl ve hayvan ıslahına kadar farklı alanlarda sağlanan desteklerle üretimin güçlendirildiğini belirtti.

Birinci dereceye yükselme ve üreticiye etkisi:

Şentürk, tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin, bu yıl ise Sarıkaya Süt Birliği'nin birinci derece statüsünü kazandığını söyledi. Şentürk, "Bütün örgütlerimizin birinci derece olmasını hedefliyoruz. Birinci derece örgüt olunduğunda üyelerimiz projelerden daha fazla destek alıyor" ifadelerini kullandı.

Birinci derece statüsüyle üreticiler; projelerde daha yüksek hibe oranlarına, tavsiyeli sübvansiyon kredilerine daha düşük faiz imkânına, TARSİM desteklerinde artışa ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında yüzde 70'e varan hibe olanaklarına erişebiliyor.

Tulip ve KOP projeleriyle uygulanan yatırım ve destekler:

Tulip Çekerek Nehir Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Yozgat'ta 8 ilçede yatırımlar sürüyor. Şentürk, bu yıl yaklaşık 80 milyon lira ödenek kullanılarak sera, küçükbaş ve büyükbaş çadır ağıllarının ihalelerinin tamamlandığını açıkladı. Küçükbaş çadır ağılı sayısı geçen yılki 42'den bu yıl 100'ün üzerine çıkarılarak yüzde 70 hibeyle üreticilere teslim edilecek.

Türkiye'de bir ilk olan büyükbaş çadır ağılı projesinin Yozgat'ta pilot uygulandığını belirten Şentürk, büyükbaş çadır ağılı ihalesinin geçen hafta 50 milyon lira bedelle yapıldığını ve Tulip'ten önümüzdeki yıl için Yozgat'a yaklaşık 170 milyon lira ek ödenek tahsis edildiğini söyledi.

Tulip dışındaki ilçelerde yetiştiriciler Konya Ovası Projesi (KOP) ile destekleniyor. Şentürk, KOP kapsamında Yerköy'de 13, Şefaatli'de 7, Boğazlıyan'da 15 ve merkez ilçede 16 olmak üzere toplam 53 çiftçiye çadır ağılı verildiğini, Tulip ve KOP toplamında 150'den fazla çadır ağılının yüzde 70 hibeli teslim edildiğini aktardı.

Ayrıca KOP'un "Seralar Gelişiyor" projesi kapsamında 9 çiftçiye, toplam bütçesi 4 milyon lirayı aşan ve toplam 525 m2 alanı kapsayan seraların teslim edildiğini ve üretimin başladığını söyledi.

Programın sonunda Şentürk, Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım ve Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Altan Gültekin'e sertifikalarını teslim etti.

YOZGAT’TA BİRİNCİ DERECE TARIMSAL ÖRGÜT SAYISI İKİYE YÜKSELDİ.-