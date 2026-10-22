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Mihalıççıklı dernekler kültürel miras için Yunusemre platformunda birleşti

Dinekliler Derneği'nde bir araya gelen Mihalıççıklı dernek başkanları, Yunusemre Platformu temsilcileriyle kültürel miras, STK işbirlikleri ve projeleri ele aldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mihalıççıklı dernekler kültürel miras için Yunusemre platformunda birleşti

Mihalıççıklı dernekler buluşması: ortak projeler ön plana çıktı

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda Mihalıççıklı sivil toplum temsilcileri, Yunusemre Platformu çatısı altında bir araya gelerek bölgenin kültürel mirasını ve ortak çalışma alanlarını masaya yatırdı. Toplantı, ev sahibi Dinekliler Derneğinin lokalinde gerçekleştirildi ve dernekler arasında daha sıkı bir işbirliği vurgulandı.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede öncelikli olarak Mihalıççık’ın kültürel değerleri, derneklerin rolü ve STK işbirliklerinin güçlendirilmesi konuşuldu. Ayrıca Hz. Yunus Emre’nin mirası, Yunusemre Belediyeler Birliği ile ilişkiler, Yunusemre Ödülleri ve hemşehriler adına gerçekleştirilmesi planlanan projeler detaylandırıldı. Katılımcılar, bu başlıklar etrafında somut adımlar atılmasının gerekliliğinde hemfikir oldu.

Katılımcılar ve sonuçlar:

Toplantıya ev sahibi Dinekliler Derneği Başkanı Abdullah Orak ve yönetimi, Yalımkaya ve Çevre Köyleri Derneği (YAÇEVDER) Başkanı Cihan Taktekin ve yönetimi, Narlılılar Derneği (ESMİNARDER) Başkanı Bekir Talay ile yönetimi ile birlikte Yunusemre Platformu temsilcileri Hüseyin Güven, Suat Uzan ve Cengiz Soydemir katıldı.

Yunusemre Platformu Eskişehir Temsilcisi Hüseyin Güven, toplantıya ilişkin şunları söyledi: "Mihalıççık’ın kültürel değerleri, STK ve derneklerin önemi, Hz. Yunus Emre’nin mirası, Yunusemre Belediyeler Birliği, Yunusemre Ödülleri ve hemşehrilerimiz adına yapılabilecek çalışmalar ile projeler üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri, samimi misafirperverlikleri ve değerli sohbetleri için dernek başkanlarımıza ve kıymetli yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bu toplantıları diğer derneklerimizin de katılımıyla düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Birlikte düşünmeye, üretmeye ve Mihalıççık’ın değerlerini yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Toplantı, yapılan ikramların ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu. Katılımcılar, benzer buluşmaların periyodik olarak tekrarlanması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ESKİŞEHİR’DE MİHALIÇÇIKLI DERNEK BAŞKANLARI VE YUNUSEMRE PLATFORMU TEMSİLCİLERİ, ORTAK PROJELER VE...

ESKİŞEHİR’DE MİHALIÇÇIKLI DERNEK BAŞKANLARI VE YUNUSEMRE PLATFORMU TEMSİLCİLERİ, ORTAK PROJELER VE KÜLTÜREL MİRAS İÇİN BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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