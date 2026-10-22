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Araban'da ortak yazılı sınavlar ve psikososyal destek için eğitim yöneticilerine bilgilendirme

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantılarda OYSS uygulamaları ve öğrencilerin psikososyal destek ihtiyaçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Araban'da ortak yazılı sınavlar ve psikososyal destek için eğitim yöneticilerine bilgilendirme

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantıları

Gaziantep'in Araban ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, eğitim yöneticilerine yönelik iki ayrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıların amacı, sınav uygulamalarında birlik sağlamak ve öğrencilerin eğitim ortamında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği güçlendirmek olarak açıklandı.

OYSS uygulamaları ve ölçme-değerlendirme süreçleri:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) uygulama kılavuzu çerçevesinde düzenlenen oturuma, Gaziantep Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi görevlileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki ortaokul ve lise müdürleri ile zümre başkanları yer aldı ve ortak yazılı sınavların planlanması, soru hazırlama, değerlendirme süreçleri ile öğrenci, sınıf ve şube bazlı analizlerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında birlik sağlanmasının, eğitimde niteliğin artmasına katkı sunacağı vurgulandı.

Psikososyal destek çalışmaları:

Psikososyal destek oturumunda ise Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü görevlileri, ilçede görev yapan okul müdürlerine ve rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Yapılan sunumlarda, öğrencilerin psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi ile okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının güçlendirilmesine yönelik yöntemler ele alındı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan bilgilendirme çalışmalarına katkı sunan Gaziantep Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi ile Şahinbey RAM Müdürlüğü'ne ve toplantılara katılan eğitim yöneticileri ile rehber öğretmenlere teşekkür etti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE, ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (ÖYSS)...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE, ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (ÖYSS) HAKKINDA VE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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