Pazaryeri yüksekokulunda yeni dönemin öncelikleri akademik kurulda belirlendi

Akademik kurul toplantısı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı başkanlığında yapıldı; oturuma Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulu akademisyenleri katıldı.

Gündemde yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedefler, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki imkânların iyileştirilmesi ile öğrenci faaliyetlerinin artırılmasına yönelik planlar yer aldı. Toplantıda, yüksekokulun kurumsal kapasitesi ve uygulamaya dönük önceliklerin uygulanabilirliği ele alındı.

Müdürün değerlendirmesi:

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, toplantının açılışında yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve devam eden akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ersoy, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen programların yanı sıra yüksekokulun kurumsal gelişimine yönelik planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Sunumda, uygulamalı eğitimlerin güçlendirilmesi, staj ve saha iş birliklerinin geliştirilmesi ile öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesinin öncelikli konular olduğu vurgulandı. Müdür ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan atılımlara ilişkin hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Rektörün öncelikleri ve proje yönlendirmeleri:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yüksekokulun bin 98 öğrencisi ve 21 akademik personeliyle önemli bir eğitim yapısına sahip olduğunu belirterek, öğrenciler ile idari ve akademik personel arasındaki iletişimin güçlü tutulmasının kurumsal aidiyet açısından önemine dikkat çekti. Kaplancıklı, öğrencilerin mesleki hedeflerine ulaşmaları ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri için akademik yönlendirme ve proje desteklerine erişimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Rektör, üniversitenin öğrencileri TÜBİTAK, ÜNİDES ve Girişimcilik ve İnovasyon Programı (GİP) gibi programlar aracılığıyla proje geliştirmeye yönlendirmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) politikaları doğrultusunda eğitim programlarının sektör ve toplum ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin gerekliliğine değindi.

Toplantı, akademik kadronun sorumluluklarına güven duyulduğu ve üniversite yönetimi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile akademik çalışmaların desteklenmesi konusunda her türlü katkının sunulacağı mesajıyla sona erdi. Rektör, yeni dönemin verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak Pazaryeri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine başarılar diledi.

BİLECİK'TE AKADEMİK KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ