Afet anında ilk temas yetkinliği için İŞKUR personeline psikolojik ilk yardım eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İŞKUR personeline yönelik psikolojik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Programın temel hedefi, afet ve acil durumlarda kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve sahada verilecek psiko-sosyal desteğin etkinliğini yükseltmek olarak açıklandı.

eğitimin amacı ve kapsamı:

Eğitimde özellikle afet süreçlerinde bireylerle kurulacak ilk temas ve yaklaşım yöntemleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, destek çözüm ortakları arasında yer alan İŞKUR personelinin görev alacağı durumlarda uygulanacak ilk adımlar, risk algısı ve güven oluşturma teknikleri aktarıldı. İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programın, katılımcıların psikososyal destek yaklaşımını standartlaştırmayı amaçladığı bildirildi.

saha müdahalesi ve koordinasyon:

Programın bir diğer odağı ise olası afet ve acil durumlarda saha müdahale kapasitesinin artırılmasıydı. Eğitim, saha ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye yönelik iletişim ve yönlendirme pratikleri içerdi. İl Müdürlüğü, bu tür eğitimlerin afet anında hızlı ve etkili müdahale sağlamak için kritik olduğunu vurguladı.

İl genelinde yürütülen bu tür çalışmaların, afet sonrası psiko-sosyal iyileşme sürecine olumlu katkı sağlaması ve kurumlar arası entegrasyonu artırması bekleniyor. Etkinliğe katılan personelin öğrendiklerini saha uygulamalarına aktarmasıyla müdahale kapasitesinde gözle görülür bir artış hedefleniyor.

İŞKUR PERSONELİNE YÖNELİK "PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.