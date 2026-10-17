Bağdat'ta diplomasi hattı: Fidan ve Fayyad görüşmesi

bağdat'taki ikili temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi.

toplantı çerçevesi:

Bakan Fidan'ın Bağdat ziyaretinde gerçekleştirilen görüşme, İİT toplantısının marjında planlanan ikili temasların parçası olarak kayda geçti. Görüşme, resmi program çerçevesinde yapılmıştır.

görüşmenin detayları:

Tarafların unvanları ve görüşmenin yeri doğrulanmış olup, görüşmede ele alınan konulara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Görüşme, Bağdat'taki temasların resmi bir bileşeni olarak bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA HAŞDİ ŞABİ KOMİSYONU BAŞKANI FALİH FAYYAD İLE BİR ARAYA GELDİ.