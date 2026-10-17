Ayazağa'da stadyum çevresinde sel riskine karşı yıkım başlatıldı

Ayazağa'da dere yatağındaki riskli yapılar yıkılıyor

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin ardından, dere yatağında bulunan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

yıkım çalışmasının kapsamı:

Yetkililer, dere yatağında yer alan söz konusu yapıların risk oluşturduğunu belirleyerek, öncelikle stadyum ve çevresindeki yapılarla başlandı. Yıkım çalışmalarında yoğun olarak iş makineleri kullanılıyor ve alanın güvenli hâle getirilmesi amaçlanıyor.

havadan görüntüler ve çalışma detayları:

Çalışmaların sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde, çalışma alanının dere yatağıyla olan konumu ve iş makinelerinin yürüttüğü yıkım faaliyetleri öne çıktı; yetkililer sahayı takip ederek ilerleme sağlanmasını denetliyor.

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu tür müdahaleler, bölgede benzer risklerin azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Yıkım ve temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra sahada gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

SARIYER AYAZAĞA MAHALLESİ’NDE SEL FELAKETİNİN ARDINDAN DERE YATAĞINDA BULUNAN, RİSKLİ OLDUĞU VE SEL TEHLİKESİ OLUŞTURDUĞU BELİRTİLEN YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI. YIKIM ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ STADYUM VE ÇEVRESİNDEKİ YAPILAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.