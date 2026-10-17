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Hizmet asansörünün düşmesi sonucu bir restoran çalışanı öldü

Samsun Atakum'da 4. katta yemek servisi asansörüyle uğraşırken düşen 31 yaşındaki garson Oğuzhan Şanlı, kaldırıldığı OMÜ Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hizmet asansörünün düşmesi sonucu bir restoran çalışanı öldü

Olayın yaşandığı yer ve kronoloji:

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İşyeri çalışanı Oğuzhan Şanlı (31), restoranda bulunan 4. kattaki yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabininin düşmesi sonucu zemine çarptı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre olay anında asansör kabiniyle birlikte yere düşen Şanlı ağır yaralandı ve durumu fark eden çalışma arkadaşları tarafından hemen müdahale edildi.

Müdahaleler ve soruşturma:

Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Şanlı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Polis ekipleri, asansörün düşme nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR RESTORANIN 4. KATINDA YEMEK SERVİS ASANSÖRÜYLE UĞRAŞTIĞI SIRADA...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR RESTORANIN 4. KATINDA YEMEK SERVİS ASANSÖRÜYLE UĞRAŞTIĞI SIRADA ASANSÖR KABİNİYLE BİRLİKTE ZEMİNE DÜŞEN GARSON OĞUZHAN ŞANLI (31) KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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