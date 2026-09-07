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Adliyeye ifade vermeye gelen Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla adliyeye gitti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adliyeye ifade vermeye gelen Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu adliyede

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

Soruşturmanın konusu:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Davutoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İfade işlemi:

Davutoğlu, soruşturma savcısına şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliye binasına giriş yaptı ve işlemler adliye makamlarınca yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

FESHEDİLEN GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI...

FESHEDİLEN GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMEK ÜZERE ANKARA ADLİYESİ'NE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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