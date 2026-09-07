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Yangın Şişli'de iş yerinde paniğe yol açtı

İstanbul Şişli'de Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 6 katlı iş yerinde çıkan yangında bir kişi birinci kattan atlayarak yaralandı, bir kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yangın Şişli'de iş yerinde paniğe yol açtı

Olayın özeti:

İstanbul Şişli'de Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir iş yerinde öğleden sonra yangın çıktı. Olay, saat 14.30 sıralarında başladı; yoğun duman kısa sürede bina içine yayıldı ve içeridekiler paniğe kapıldı. Panik anında bir kişi birinci kattan yola atladı ve yaralandı, dumandan etkilenen bir diğer kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre yangın giriş katta başladı; nedenine ilişkin henüz net bilgi yok. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananlar ve sağlık durumu:

Panik sonucu birinci kattan atlayan kişi çeşitli yaralanmalarla karşılaştı; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilenen diğer kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumu ile ilgili yetkililer tarafından daha ayrıntılı bilgi bekleniyor.

Soruşturma ve güvenlik:

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve ekipler olay yeri çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI. YOĞUN DUMANIN SARDIĞI BİNADA PANİKLEYEN...

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI. YOĞUN DUMANIN SARDIĞI BİNADA PANİKLEYEN KİŞİ, BİRİNCİ KATTAN YOLA ATLAYARAK YARALANIRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN BAŞKA BİRİ DE HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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