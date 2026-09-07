Isparta'da asker konvoyunda havaya üç el atan kişiye 12 bin lira ceza

Asker eğlencesinde tehlikeli davranış

Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar köyünde 4 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesi konvoyu sırasında bir araç camından çıkarak pompalı tüfekle havaya üç el ateş edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca durumu fark eden yetkililer harekete geçti.

Jandarma müdahalesi ve idari ceza:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüler üzerinden tespit yaptı. Yapılan inceleme sonucu havaya ateş ettiği belirlenen şahsa, jandarma trafik timi tarafından 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adli süreç ve suçun niteliği:

Soruşturma kapsamında şahıs hakkında ayrıca Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından yetkililerin hızlı tespiti ve müdahalesi, hem idari hem adli adımların atılmasını sağladı.

ASKER EĞLENCESİNDE TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ EDEN ŞAHSA 12 BİN LİRA CEZA