Kuşadası girişlerinde estetik ve güvenlik odaklı bakım çalışması

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin kuzey ve güney girişlerindeki ana arterlerde kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı. Saha ekipleri, kent estetiğini korumak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ile budama ve genel temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Çalışmanın kapsamı:

Çalışmaların odağında Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki orta refüjlerde yapılan peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ve budama yer alıyor. Ekipler, refüjlerdeki bitki sağlığını iyileştirmek ve görünümü düzenlemek için mevcut bitkileri düzenliyor, yeni düzenlemeler yapıyor ve bakım programları uyguluyor.

Güney girişindeki uygulamalar ise Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı boyunca sürüyor. Yol kenarlarına yayılan ve sürücülerin görüşünü kısıtlayan yabani otlar temizleniyor; yaz aylarında yangın riski oluşturan kuru bitki birikintileri de titizlikle gideriliyor.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Kuşadası Belediyesi, kent girişlerini ziyaretçilere estetik bir çevre sunacak şekilde düzenlemeyi hedefliyor. Ekipler, sadece görüntüyü düzeltmeyi değil, aynı zamanda yol güvenliğini artırmayı ve olası riskleri azaltmayı amaçlıyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki ana caddeler ve bağlantı yollarında rutin bakım programlarını devam ettirecek.

Yetkililer, yapılan düzenlemelerin sürekliliğinin sağlanması için periyodik kontrol ve bakım planlarının uygulamaya konduğunu belirtiyor. Kuşadası’nın giriş noktalarındaki bu hamleyle hem yerli hem yabancı misafirlerin kente daha düzenli ve güvenli bir görünümle karşılanması hedefleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENTİN KUZEY VE GÜNEY GİRİŞLERİNDEKİ ANA ARTERLERDE PEYZAJ, BUDAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.