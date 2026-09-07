Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kuşadası girişlerinde estetik ve güvenlik odaklı bakım çalışması

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin kuzey ve güney girişlerindeki ana arterlerde peyzaj, budama ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası girişlerinde estetik ve güvenlik odaklı bakım çalışması

Kuşadası girişlerinde estetik ve güvenlik odaklı bakım çalışması

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin kuzey ve güney girişlerindeki ana arterlerde kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı. Saha ekipleri, kent estetiğini korumak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ile budama ve genel temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Çalışmanın kapsamı:

Çalışmaların odağında Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki orta refüjlerde yapılan peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ve budama yer alıyor. Ekipler, refüjlerdeki bitki sağlığını iyileştirmek ve görünümü düzenlemek için mevcut bitkileri düzenliyor, yeni düzenlemeler yapıyor ve bakım programları uyguluyor.

Güney girişindeki uygulamalar ise Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı boyunca sürüyor. Yol kenarlarına yayılan ve sürücülerin görüşünü kısıtlayan yabani otlar temizleniyor; yaz aylarında yangın riski oluşturan kuru bitki birikintileri de titizlikle gideriliyor.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Kuşadası Belediyesi, kent girişlerini ziyaretçilere estetik bir çevre sunacak şekilde düzenlemeyi hedefliyor. Ekipler, sadece görüntüyü düzeltmeyi değil, aynı zamanda yol güvenliğini artırmayı ve olası riskleri azaltmayı amaçlıyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki ana caddeler ve bağlantı yollarında rutin bakım programlarını devam ettirecek.

Yetkililer, yapılan düzenlemelerin sürekliliğinin sağlanması için periyodik kontrol ve bakım planlarının uygulamaya konduğunu belirtiyor. Kuşadası’nın giriş noktalarındaki bu hamleyle hem yerli hem yabancı misafirlerin kente daha düzenli ve güvenli bir görünümle karşılanması hedefleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENTİN KUZEY VE GÜNEY GİRİŞLERİNDEKİ ANA ARTERLERDE PEYZAJ, BUDAMA...

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENTİN KUZEY VE GÜNEY GİRİŞLERİNDEKİ ANA ARTERLERDE PEYZAJ, BUDAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahil yolunda fındık kurutma çilesi sağanak üreticiyi vurdu
images

adana ve kayseri'de ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale
images

Tarsus'ta yıllarca atıl kalan kadastro yolu yeniden hayat buldu
images

Poyraz yüzünden Tekirdağ açıklarında gemi kuyruğu oluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti