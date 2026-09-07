On günde 71 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu: 2 ton 367 kilogram madde ve 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son 10 gün içinde gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 894 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 24’ü tutuklandı, 93’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

uygulanan personel ve araç desteği:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlara toplam bin 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Bu unsurların geniş katılımı, operasyonların eş zamanlı ve yaygın şekilde icra edildiğini gösteriyor.

Operasyon sonuçları, ele geçirilen miktarların büyüklüğü nedeniyle emniyet güçlerinin saha istihbaratı ve lojistik kapasitesinin önemini ortaya koyuyor. Bu tür çalışmalarda ekip, hava ve dedektör köpekleri kombinasyonunun suç zincirlerinin kırılmasında belirleyici olduğu vurgulanıyor.

suçla mücadelede mesaj ve sonraki adımlar:

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğuna dikkat çekilerek "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadesine yer verildi. Bakanlık, benzer operasyonların takip edileceğini ve yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğünü bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, POLİS EKİPLERİNCE 71 İLDE UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 2 TON 367 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE İLE 4 MİLYON 34 BİN 459 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.