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Fatih'te okullar yeni döneme hijyen ve yapı güvenliğiyle hazırlanıyor

Fatih Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi okullarda temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıyor; riskli binaları yenileyip deprem güvenliğini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Fatih'te okullar yeni döneme hijyen ve yapı güvenliğiyle hazırlanıyor

fatih'te eğitim yılı öncesi hazırlıklar

Fatih Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilçedeki okullarda kapsamlı hazırlıklar yürütüyor. Ekipler, öğrencilerin ders başı yapacağı mekanlarda sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla düzenli temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

hijyen ve haşereyle mücadele:

Çalışmalar kapsamında sınıflar, koridorlar, tuvaletler ve ortak kullanım alanları öncelikli olarak ele alınıyor; okul bahçeleri ve çevreleri de ekiplerin programında yer alıyor. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek haşere, vektör ve kemirgenlere karşı ilaçlama yaparken, öğrencilerin yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon uygulamalarıyla hijyen şartları güçlendiriliyor. Bu müdahaleler dönem boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda tekrarlanacak şekilde planlanıyor.

binaların yenilenmesi ve deprem güvenliği:

İlçede sadece temizlik ve hijyen değil, aynı zamanda eğitim yapılacak fiziksel yapıların güvenliği de gündemde. Eski ve riskli okul yapılarının yenilenmesi, yeni eğitim yapılarının ise güncel deprem yönetmeliklerine ve yapı güvenliği standartlarına uygun olarak inşa edilmesi hedefleniyor. Amaç, olası afetlere karşı daha dirençli ve güvenli eğitim ortamları oluşturmak.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarımızı çocuklarımız için hazırlıyoruz. Ekiplerimiz temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bunun yanında ilçemizde yenilenen ve yeni yapılan okullarımızın güncel deprem yönetmeliklerine uygun, güvenli yapılar olması da son derece önemli. Çocuklarımızın hem sağlıklı hem de afetlere karşı daha güvenli ortamlarda eğitim görmesini önemsiyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum".

Belediye yetkilileri, yürütülen faaliyetlerin hem kısa vadede hijyen koşullarını iyileştirmeyi hem de uzun vadede eğitim altyapısının dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini vurguluyor. Fatih Belediyesi, eğitim-öğretim dönemi boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek.

FATİH BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇEDEKİ OKULLARDA TEMİZLİK, İLAÇLAMA VE...

FATİH BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇEDEKİ OKULLARDA TEMİZLİK, İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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