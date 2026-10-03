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Tekirdağlı çocuklardan Filistinli çocuklara resimli destek

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen 'Filistinli çocuklar için çiz!' etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlar Gazze'deki çocuklara resimlerle dikkat çekti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Tekirdağlı çocuklardan Filistinli çocuklara resimli destek

Tekirdağlı çocuklardan Filistinli çocuklara resimli destek

Tekirdağ'da, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların yaşadığı zorluklara farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz!" etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirildi ve öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekmek için resimler çizdi. Etkinlikte çocukların çizimleri, dayanışma ve empati temalarını taşıyan eserlerle doluydu; sokak ve meydan ortamında oluşturulan panolar, halkın ilgisini çekti.

organizatörün açıklaması:

Etkinliği organize edenlerden Yusuf Uygun, yaptığı açıklamada etkinliğin bu yıl ikincisi olduğunu belirtti ve şunları söyledi: 'İlk önce selamünaleyküm. Kıymetli Filistin sevdalıları, bugün burada Tekirdağ’ın çocukları, Tekirdağ’ın öğrencileri, Tekirdağ’ın anneleri Filistin’de, Gazze’de zulüm gören anne ve çocukların halini anlamak, aynı zamanda orada yaşanan zulmün tekrarlanmaması için, bunu hatırlamak için, düzenli olarak hatırlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Geçen sene de tekrarını yapmıştık. Bu sene de tekrarını yapıyoruz. Filistinli çocuklar için çiziyoruz. Filistinli kıymetli kardeşlerimiz için çiziyoruz. Çocuklar ölmesin.'

Organizatörler, benzer etkinliklerin düzenli biçimde sürdürüleceğini ifade ederek toplumda empatiyi güçlendirmeyi ve uluslararası gündeme dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurguladı. Etkinlik, hem görsel hem de duygusal açıdan Tekirdağ halkında karşılık buldu.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELEREK...

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELEREK FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN RESİMLER ÇİZDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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