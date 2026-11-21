adü kampüsünde sonbahar manzaraları:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kahverengi tonlar öne çıktı. Kampüs içindeki ağaçların yapraklarında beliren bu mevsimsel geçiş, yeşil alanlarla birlikte doğal bir renk paleti oluşturuyor. Öğrenciler ve çalışanlar için yürüyüş yolları ile açık alanlarda ortaya çıkan görüntüler, kampüsün farklı köşelerine yeni bir görsel kimlik kazandırdı.

yürüyüş yolları ve açık alanlarda değişim:

Sonbahar yapraklarının zeminde ve dallarda yarattığı dokular, kampüs peyzajını daha belirgin hale getiriyor. Park ve dinlenme alanlarındaki ağaçların sarıya, turuncuya ve kahverengiye çalan tonları, özellikle sabah ve akşam ışığında öne çıkıyor. Bu değişim, kampüste yürüyüş yapanların deneyimini zenginleştirirken fotoğraf karelerine de uyumlu kompozisyonlar sunuyor.

sosyal medya paylaşımları ve üniversitenin yorumu:

Üniversitenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar, kampüsün sonbahar görüntülerine dikkat çekti ve takipçilerden olumlu geri dönüş aldı. ADÜ tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "ADÜ’de sonbahar bir başka güzel. Her köşesinde ayrı bir renk, her adımında ayrı bir güzellik. Kampüsümüzde yılın en güzel zamanı". Kampüsün mevsimsel değişimi, hem estetik hem de dinlendirici bir atmosfer sunarak doğayla iç içe bir eğitim ortamı izlenimi veriyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) KAMPÜSÜNDE SONBAHARLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN SARI, TURUNCU VE KAHVERENGİ TONLAR, DOĞANIN MEVSİMSEL GÜZELLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.