vetbüs ayvalık'ta sahaya indi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Candost Projesi, sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi, doğal yaşam alanlarında barındırılması ve ilçelerde gezici veterinerlik hizmeti sunulmasını hedefliyor. Bu kapsamda görev yapan Vetbüs, Balıkesir'in 20 ilçesinde olduğu gibi Ayvalık'ta da düzenli aralıklarla hizmet veriyor.

hareketli stantta verilen hizmetler:

Önceki gün Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan mobil ekip, Veteriner Hekim Akif Kirişçi öncülüğünde sokak kedileri ve sahipleri tarafından getirilen patili dostlarla ilgilendi. Mobil araçta ücretsiz sağlık taraması, parazit uygulaması ve tedavi hizmetleri sunularak acil müdahale gerektiren vakalar için müdahaleler yapıldı.

etki ve devamlılık:

Vetbüs ile yapılan çalışmaların bugüne kadar yüzlerce can dostun sağlığına kavuşmasına katkı sağladığı belirtiliyor. Belediye yetkilileri, projenin ilçelerdeki gezici hizmet ağı aracılığıyla hem sahipsiz hayvanların bakımına hem de sahiplenenlerin ihtiyaçlarına düzenli destek vermeyi sürdürdüğünü vurguluyor ve Vetbüs'ün sokak hayvanlarına umut olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

VETBÜS AYVALIK’TA CAN DOSTLAR İÇİN MESAİ YAPTI