yağlı boyadan mozaik sanatına bir dönüşüm

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Ayşegül Yener, sanat yolculuğuna yağlı boya tablolarla başladıktan sonra son yedi yıldır mozaik alanında eserler üretiyor. Küçük taş, cam ve mermer parçalarını bir araya getirerek hem estetik hem de hikâye taşıyan çalışmalar ortaya koyuyor.

Yener, mozaik sanatına ilgisinin uzun yıllara dayandığını belirtiyor ve geleneksel ile moderni buluşturan bir yaklaşım geliştirdiğini söylüyor. Klasik mozaik anlayışını korurken camın sunduğu yeni formları da işlerine dahil ediyor.

mozaikler geçmişin dilini bugünle buluşturuyor:

Yener, mozaiklerin tarihin günlük yaşamını anlattığını vurguluyor: "Bu mozaikler olmasaydı o dönem insanlarının nasıl yaşadığını, neler yiyip içtiğini, nasıl giyindiğini ve tarzlarını bilemezdik. Bize çok güzel bir miras bırakılmış." Bu bilinçle yaptığı çalışmaların sadece estetik değil, belgesel değeri de olduğunu ifade ediyor.

Mozaiklerin parçalanmış bir bütünü yeniden kurma özelliği, Yener için sanatın en etkileyici yönlerinden biri. Ona göre "küçük parçalardan bir hikaye oluşturuyoruz"; her taş ya da cam parçası, bütünün içinde ayrı bir anlam kazanıyor.

malzeme, teknik ve zaman gereksinimi:

Çalışmalarında cam, mermer ve kayrak taşı kullanan Yener, malzemelerin her birinin farklı özellikleri olduğunu aktarıyor. Camla çalışmanın emek ve hassasiyet istediğini, modern tasarımlarda camın sunduğu görsel zenginliğin ise önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor. Buna karşın, kalıcılık ve geleneksel doku açısından mermerin kendisi için ön planda olduğunu söylüyor.

Yener, özellikle uyguladığı "kıl teknik" adını verdiği yöntemin zaman alıcı olduğunu anlatıyor. Camları tek tek ince ince kesip dikey olarak yapıştırdığı bu teknikte tonlama ve perspektif yakalamak için yoğun bir uğraş gerekiyor. Yoğun bir titizlik gerektiren yöntemde, günde yaklaşık dört saat çalışması halinde bir eseri tamamlamasının yaklaşık 15 gün sürdüğünü aktarıyor.

Yener'in işi yalnızca üretim değil; aynı zamanda mozaik mirasını yaşatmaya yönelik bir çaba. Kendi özgün teknikleriyle daha önce benzeri yapılmamış uygulamalara imza attığını söyleyen sanatçı, bu köklü sanatın devamı için bireysel katkı sağlamayı amaçlıyor.

Gaziantep'te bir atölyede süren bu çalışma, yerel malzeme ve el işçiliğini birleştirerek mozaik sanatının hem korunmasına hem de çağdaş yorumlarla yeniden keşfedilmesine örnek oluyor.

Gaziantep'te yağlı boyadan mozaik sanatına uzanan yolculuk