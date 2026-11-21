Ayvalık'ta yağış sonrası yürütülen vektörle mücadele çalışmaları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışlarla artan sulak alanlar ve potansiyel üreme noktalarında kapsamlı vektörle mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, ilçe genelinde sivrisinek ve benzeri zararlı organizmaların üremesini engellemeye odaklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca kesintisiz sürdürdüğü uygulamalarda, sisleme ve yüzey ilaçlama yöntemleri kullanıldı.

Uygulama yapılan noktalar:

Başkan Ahmet Akın talimatıyla ve Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan nezaretinde yürütülen çalışmalarda; Altınova Merkez Kanalı, İnönü Caddesi, Sefa Çamlık İnönü Caddesi, Tuzla'daki atıl Washington Otel binası çevresi, Sahilkent Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı ve çeşitli dere bölgeleri öncelikli alanlar olarak ele alındı.

Ayrıca ekipler, Küçükköy'de itfaiye arkasındaki 19166 Sokak alanında durgun su uygulaması yaparken; 150 Evler Mahallesi Türkel Minibaş Caddesi, Cunda Adası, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ayvalık Kabristanı, Mithatpaşa Mahallesi ile Küçükköy'deki 19313 Sokak ve çevresindeki dere yataklarında da ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Yöntem, hedef ve güvenlik:

Çalışmalarda sulak alanların yanı sıra rögar, mazgal, foseptik ve yeşil alanlar gibi potansiyel üreme noktalarına düzenli müdahale edildi. Uygulamalarla hedeflenen, vektörel hastalık riskinin azaltılması ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunulmasıdır.

Kullanılan ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler olup, uygulamalar uzman ekipler tarafından çevre ve halk sağlığı gözetilerek gerçekleştirildi.

Belediye yetkilileri, yağışlı dönemlerde benzer müdahalelerin planlı şekilde süreceğini bildirirken, vatandaşları da birikmiş su birikintilerini bildirme ve bireysel önlemler alma konusunda uyardı.

AYVALIK’TA YAĞIŞLARIN ARDINDAN VEKTÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI