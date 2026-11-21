Acarlar Longozu'nda sonbahar:

Sakarya'nın Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında konumlanan Acarlar Longozu, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünerek havadan kaydedilen görüntülerle izleyenleri etkiliyor. Karadeniz'e yaklaşık 2 kilometre mesafedeki longoz, yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki sulak alanıyla yıl içinde değişen su seviyelerine bağlı olarak benzersiz bir görsel doku oluşturuyor. Suyun yükseldiği dönemlerde ormanlık alanların bir bölümünün su altında kalması longozu diğer ormanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri.

Biyoçeşitlilik ve koruma statüsü:

Acarlar Longozu, zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle öne çıkıyor; longozda 74 familyaya ait 187 cinsten toplam 226 bitki taksonu tespit ediliyor. Dişbudak, kızılağaç, karaağaç ve söğüt gibi ağaç türlerinin yanı sıra su menekşesi, göl soğanı ve nilüfer gibi su bitkileri de burada yetişiyor. Bölge, göçmen kuşlar için önemli bir konaklama alanı; alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi kuş türleri düzenli olarak gözlemleniyor. Ayrıca tilki, yaban domuzu, tavşan ve sincap gibi memeliler ile çeşitli balık ve sürüngen türleri longozda yaşamını sürdürüyor. Longoz, doğal sit alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statülerinin yanı sıra Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak koruma altında bulunuyor.

Ziyaretçi altyapısı ve gözlemler:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen alanda ahşap yürüyüş parkuru, seyir alanları ve sosyal tesisler ziyaretçilere hizmet veriyor. İşletme sahasında doğa içinde uzanan 1 kilometrelik yürüyüş yolu ve seyir terasları, fotoğrafçıların ve doğa gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler longozun sessiz atmosferinde yaprakların su yüzeyine düşüşünü ve orman dokusunun mevsimsel dönüşümünü izleyebiliyor.

Ziyaretçilerden Aliye Cömert, "Yıllar öncede gelmiştim ve doğa daha da güzelleşmiş. İlkbaharda başka ama sonbaharda bir başka oluyor. Çok seviyorum ben longozu bir doğa harikası, hiç ellenmemiş" diye konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Acarlar Longozu İşletme Sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş ise, "Longozun girişinde misafirleri ağırlamak için bölümlerimiz bulunuyor. Doğa içerisinde 1 kilometrelik bir yolumuz var ve insanlar burada yürüyüş yapabiliyor. Özellikle longoz, kuşların göç noktası bu anlamda da kuşları gözlemlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Longoz, Türkiye’nin tek parça su basar ormanı olma özelliğini, dünyada ise ikinci olma özelliğini taşıyor. Yürüyüş yolu üzerinde seyir teraslarımız bulunuyor ve insanlar buralarda fotoğraflar çekiniyor" dedi.

Doğa fotoğrafçıları ve doğaseverler için yılın her mevsiminde farklı bir yüzünü gösteren Acarlar Longozu, sonbaharda sunduğu renk paletiyle ziyaretçilerine görsel olarak zengin ve korunmuş bir ekosistem deneyimi sağlıyor.

GÖKYÜZÜNDEN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER İSE SONBAHARIN RENKLERİYLE BÜTÜNLEŞEN LONGOZUN EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.