balat köşe binası satış ilanı:

Fatih ilçesinin tarihi mahallesi Balat'ta, dar sokakların kesiştiği noktada yer alan ve kendine has görünümüyle sıkça fotoğraflanan bina internet ilanıyla gündeme geldi. İlan bilgilerine göre yapı 30 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı; uzun süredir boş olan bina, bölgenin en tanınan yapılarından biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

tarihçesi ve mimari özellikleri:

Araştırmacı ve arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yapının Balat'ın en bilinen binalarından biri olduğunu, 1920'li yıllara ait haritalarda da görüldüğünü ancak kesin yapım tarihinin bilinmediğini söylüyor. Yapının ön cephesinde küçük bir giriş kapısı bulunuyor; görünüşe göre zemin ve iki kat olarak algılanırken arka tarafta bodrum katı yer alıyor. İlan bilgileri ise binayı dört katlı ve müstakil tapulu olarak tanımlıyor. Yapının büyüklüğü ilanla uyumlu şekilde yaklaşık 245 metrekare brüt ve 210 metrekare net olarak belirtilmiş, planında 5 oda 1 salon yer alıyor.

kültür ve restorasyon önerileri:

Yavaşçay, binanın yıllardır bakımsız görünümde olduğunu vurguluyor ve bu görüntünün yapıya yakışmadığını belirtiyor. Yavaşçay, binanın özel bir işletmeye dönüşmesinden ziyade kütüphane, sergi alanı ya da müze gibi kültür ve sanat etkinliklerine açılmasının daha anlamlı olacağını ifade ediyor: 'İstanbul'da kültür ve sanata değer veren insanların burayı alıp restore ederek yeniden şehre kazandırması gerekiyor.'

dizi, turizm ve yerel tepkiler:

Semtin film ve dizi çekimlerinde sıklıkla görülen bina, özellikle kovalamaca ve geçiş sahnelerine uygun köşe konumuyla dikkat çekiyor. Bölge sakinlerinden Sevil Bardak, yapı sayesinde yerin çekimlerden sonra daha popüler hale geldiğini ve gün içinde yüzlerce ziyaretçinin o sahneleri yeniden çektiğini anlatıyor. Bir dönemde Deli Yürek dizisi için çeşme eklendiğini hatırlatan Bardak, çekimlerin semtin imajına etkisine dikkat çekiyor. Ayrıca Güney Kore'den gelen ziyaretçi Uno gibi yabancı turistler de binanın eşsiz görünüşünü ilgi çekici buluyor.

Bununla birlikte bazı vatandaşlar 30 milyon lira fiyatı yüksek buluyor; ilanın önündeki büyük satılık tabelası ve yapının popüler konumunun fiyatlandırmada etkili olup olmadığı tartışma yaratıyor. Binanın mevcut yıpranmış hali ve yenileme ihtiyacı ilan notlarında açıkça belirtilmiş durumda. İleride nasıl değerlendirileceği, restorasyonla kültür-sanat kullanımına mı yoksa ticari bir işletmeye mi dönüşeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Balat’ın ikonik binası 30 Milyon liraya satışta