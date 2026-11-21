İncirliova’da altyapı seferberliği sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 1,3 milyar liralık altyapı yatırım programı kapsamında İncirliova’da yeni bir etap daha başlatıldı. Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başlanmasıyla birlikte ilçe genelinde planlanan düzenlemelerin somut aşamaya geçtiği belirtildi.

Çalışmaların kapsamı ve etap planı:

İnönü Caddesi’nde başlayan yağmur suyu hattı çalışmaları, altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmeyi hedefleyen kapsamlı bir planın ilk aşamalarından biri olarak tanımlanıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmaların etap etap devam edeceğini ve İnönü Caddesi’nin ardından ilçenin önemli ulaşım güzergahlarından Yahya Ümit Orbay Caddesi için de altyapı yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Başkan Kaya, projenin merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yürütüldüğünü vurgulayarak, amaçlarının ilçenin geleceğine yönelik güçlü ve modern bir altyapı oluşturmak olduğunu söyledi. Yapılacak yağmur suyu hattı ve diğer altyapı yatırımlarının özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarını azaltması ve ulaşım güvenliğini artırması bekleniyor.

Belediye yetkilileri, 1,3 milyar liralık yatırımın İncirliova’ya kazandırılmasında katkıları olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çalışmaların planlanan takvime göre yürüyeceği ve kamu güvenliği ile yaşam kalitesinin artırılmasına öncelik verildiği bildirildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE İNCİRLİOVA’YA KAZANDIRILAN 1,3 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI KAPSAMINDA HÜRRİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ’NDE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARI BAŞLADI.