Adü'nün meslek yüksekokullarında akreditasyon çalışmaları hız kazandı

Toplantı: değerlendirme süreci ve kapsamı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Buharkent, Bozdoğan, Karacasu Memnune İnci, Köşk, Nazilli Sağlık Hizmetleri ve Söke Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarının akreditasyon süreçleri, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) Akreditasyon Ekibi ile yapılan değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantı, Rektörlük Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığında gerçekleştirildi.

Değerlendirilen programlar:

Toplantıda altı meslek yüksekokulunda yer alan toplam 12 programın akreditasyon süreçleri değerlendirildi. Buharkent MYO'da Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Çağrı Merkezi Hizmetleri, Bozdoğan MYO'da Laborant ve Veteriner Sağlık, Karacasu Memnune İnci MYO'da İşletme Yönetimi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği, Köşk MYO'da Gıda Teknolojisi ile Lojistik, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da Evde Hasta Bakımı ve Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da Evde Hasta Bakımı, Ameliyathane Hizmetleri ile İlk ve Acil Yardım programları değerlendirme kapsamında yer aldı.

Rektörün vurguları ve sunum

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Bülent Kent, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarına verilen önemi vurguladı. Kent, saha değerlendirme süreçleri tamamlanan programlarla birlikte üniversitede 36 bölüm ve programın akreditasyon belgesi aldığını; yaklaşık 40'tan fazla bölüm ve programın ise akreditasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca üniversitenin kurumsal akreditasyona sahip olduğuna dikkat çekti.

Kalite ve sürdürülebilirlik mesajı:

Kent, son üç yılda akreditasyon alanında ülke genelinde ilk beş üniversite arasında yer aldıklarını belirterek, akreditasyon belgesi almanın tek başına yeterli olmadığını; elde edilen başarıların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kalite çalışmalarının süreklilik ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca öğrencilerin akredite programları tercih etme eğiliminin arttığını ve Aydın'ın turizm potansiyelinin özellikle turizm programlarında akreditasyonun stratejik önemini artırdığını ifade etti.

Sunum ve katılımcılar

Toplantıda kalite ve akreditasyondan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem tarafından '2023-2026 Faaliyetlerimiz ve Başarı Çıktılarımız' başlıklı bir sunum yapıldı. Sunumda akreditasyon çalışmaları, uluslararası sıralamalar, akademik başarılar, projeler, dijital dönüşüm, eğitim-öğretimde yenilikler, toplumsal katkı faaliyetleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve üniversite-sanayi iş birlikleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge, meslek yüksekokulu müdürleri ve müdür yardımcıları, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları katıldı. Toplantı, MEDEK Akreditasyon Ekibi'nin yönelttiği soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ'NDE (ADÜ) 6 MESLEK YÜKSEKOKULUNDAKİ ÇEŞİTLİ PROGRAMLARIN AKREDİTASYON SÜREÇLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ÜNİVERSİTEDE 36 BÖLÜM VE PROGRAMIN AKREDİTASYON BELGESİ ALDIĞI, 40'TAN FAZLA BÖLÜM VE PROGRAMIN İSE AKREDİTASYON SÜRECİNİN DEVAM ETTİĞİ AÇIKLANDI.