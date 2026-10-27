Samsunspor çift idmanla Başakşehir sınavına hazırlanıyor

Samsunspor, başakşehir maçı öncesi çift seansla idman yaptı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftada oynayacağı Başakşehir FK maçı için Samsunspor hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yoğun bir programla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde günün ilk antrenmanını tamamladı; akşam saatlerinde ise ikinci seansla hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanın içeriği:

Günün ilk bölümünde ekip, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla işe başladı. Ardından çim sahada tempo artırılarak koşu ve ısınma hareketleri uygulandı. Antrenman, takımın duran top organizasyonlarına yönelik uygulamalı çalışmalarla sona erdi; set-piece pratikleri maç planının odak noktalarından biri olarak öne çıktı.

Sakatlık ve kadro belirsizlikleri:

Lig istatistikleri bakımından zorlu bir dönemde olan takım, ligde üst üste oynadığı 7 maçı da kaybetmiş durumda ve bu durum Başakşehir sınavının önemini artırıyor. Bir süredir takımda olmayan Celil Yüksel, bugünkü idmanda yer alarak takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan Amed SF maçında kırmızı kart gören Afonso Sousa, kart cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Emre Kılınç ve Fatih Kaya'nın durumunun ise maç saatine kadar netleşeceği belirtildi. Teknik heyet, idmanları ve sağlık raporlarını takip ederek son 11'i belirleyecek.

Adnan Süvari Sezonu'nun 10. haftasında, 1 Kasım Pazar günü oynanacak maç öncesi Samsunspor'un çift idman programı ve kadrodaki belirsizlikler, takımın Başakşehir deplasmanına nasıl bir kadroyla çıkacağını merak konusu haline getiriyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, LİGİN 10. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI BAŞAKŞEHİR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. KIRMIZI-BEYAZLILAR GÜNÜ ÇİFT ANTRENMAN İLE TAMAMLAYACAK.