Afet müdahalelerinde hız: Nazilli yapay zekâ destekli drone ile güçlendi

Nazilli'ye yeni nesil afet müdahale aracı

Nazilli Belediyesi, afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ilçenin envanterine yapay zekâ destekli ve termal görüntüleme kabiliyetine sahip Afet Acil Durum Drone’u kazandırdı. Cihaz, Nazilli ve çevresinde tek olma özelliği taşıyor ve özellikle geniş, ulaşılması güç arazilerde ekiplerin müdahalesini kolaylaştıracak.

Cihazın kapasitesi ve kullanım alanları:

Drone, kilometrelerce uzaklıktaki noktalara ulaşabiliyor ve sahip olduğu gelişmiş sensörler sayesinde vücut ısısını algılayabilen termal görüntüleme yapabiliyor. Bu özellikler sayesinde kayıp veya mahsur kalan kişilerin tespiti hızlanacak; karadan yürütülen, saatler süren taramalar çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek. Cihaz; deprem, sel, yangın, kayıp şahıs vakaları ve diğer afet tiplerinde görev alacak şekilde kullanılacak.

Ayrıca cihazın tarama kapasitesi dikkat çekiyor: yaklaşık 400 kişilik bir ekibin saatler süren saha taramasına denk bir alanı dakikalar içinde tarayabilme yeteneği, arama kurtarma süreçlerinde zaman kazandıracak önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Eğitim, sertifikasyon ve bölgesel destek:

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yeni nesil dronun NAFAD (Nazilli Afet Acil Durum Ekibi) envanterine girdiğini duyurdu ve cihazı kullanacak personelin eğitimlerini tamamladığını belirterek İnsansız Hava Aracı kullanım belgelerini personele takdim etti.

Nazilli Belediyesi tarafından edinilen drone, yalnızca ilçe sınırları içinde değil; ihtiyaç halinde çevre il ve ilçelerde gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla da kullanılacak. Başkan Tetik, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Afet anlarında dakikaların, hatta saniyelerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ekiplerimizi yalnızca eğitimlerle değil, çağın gerektirdiği teknolojik imkanlarla da güçlendiriyoruz. Nazilli ve çevresinde tek olma özelliği taşıyan yapay zeka destekli Afet Acil Durum Drone’umuzu belediyemize kazandırdık. Termal görüntüleme ve vücut ısısını tespit edebilme özelliği sayesinde çok geniş alanlarda gerçekleştirilen arama çalışmalarına ciddi bir hız kazandıracak".

Nazilli Belediyesi, afetlere hazırlıkta insan kaynağı kadar teknik donanımın da kritik olduğunu vurgulayarak NAFAD'ın bölgesel ölçekte görev yapabilecek kapasiteye ulaşması için çalışmalarını sürdürecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AFET DRONE’U NAZİLLİ’NİN HİZMETİNDE