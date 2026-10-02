Afyonkarahisar'da 257 metrelik Anadolu sofrası Guinness rekoruna tescillendi

etkinlikte rekor denemesi ve tescil:

VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan 257 metre uzunluğundaki 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası', yapılan incelemeler sonrası Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendi. Etkinlikte 81 kent temsil edildi ve sofrada bine yakın yemek bir araya getirildi.

Türkiye’nin birbirinden lezzetli tatlarının aynı sofrada sunulduğu organizasyonda Guinness gözlemcileri, düzenleme ve sunum kriterlerini değerlendirerek kararı verdi.

tören ve belge takdimi:

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi ve resmi hakemi Şeyda Subaşı Gemici, tescil belgesini Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a verdi.

Afyonkarahisar'ın önceki rekorları:

Afyonkarahisar, daha önce 'Dünyanın En Uzun Lokumu' ve 'Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası' ile Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almıştı; bu yeni tescille kentin rekor geçmişi bir kez daha güçlendi.

AFYONKARAHİSAR'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN VIII. ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ'NDE BİNE YAKIN YEMEKLE 257 METRE UZUNLUĞUNDA KURULAN 'DÜNYANIN EN BÜYÜK ANADOLU SOFRASI" GUİNNESS REKORLARI KİTABINA GİRDİ.