Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Afyonkarahisar'da 257 metrelik Anadolu sofrası Guinness rekoruna tescillendi

GastroAfyon'da 81 ilin yaklaşık bin yemeğinin yer aldığı 257 metrelik Anadolu sofrası, Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar'da 257 metrelik Anadolu sofrası Guinness rekoruna tescillendi

etkinlikte rekor denemesi ve tescil:

VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan 257 metre uzunluğundaki 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası', yapılan incelemeler sonrası Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendi. Etkinlikte 81 kent temsil edildi ve sofrada bine yakın yemek bir araya getirildi.

Türkiye’nin birbirinden lezzetli tatlarının aynı sofrada sunulduğu organizasyonda Guinness gözlemcileri, düzenleme ve sunum kriterlerini değerlendirerek kararı verdi.

tören ve belge takdimi:

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi ve resmi hakemi Şeyda Subaşı Gemici, tescil belgesini Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a verdi.

Afyonkarahisar'ın önceki rekorları:

Afyonkarahisar, daha önce 'Dünyanın En Uzun Lokumu' ve 'Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası' ile Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almıştı; bu yeni tescille kentin rekor geçmişi bir kez daha güçlendi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN VIII. ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ&#039;NDE...

AFYONKARAHİSAR'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN VIII. ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ'NDE BİNE YAKIN YEMEKLE 257 METRE UZUNLUĞUNDA KURULAN 'DÜNYANIN EN BÜYÜK ANADOLU SOFRASI" GUİNNESS REKORLARI KİTABINA GİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Canlı hayvan nakillerinde Balıkesir'de sıkı denetim
images

Yalova'da güvenlik ağını güçlendiren üç tesis aynı törende açıldı
images

Teknofest güneydoğu'da çocukların hayalleriyle bakanlığın stantları buluştu
images

Fenerbahçe camiası Ali Şükrü Ersoy'a veda etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

Hazırlık maçında Pendikspor öne geçti: Galatasaray 20. dakikada geride

Bolulu güreşçi Nidanur Bostancı Koprivnica'da bronz madalyayla döndü

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı